Accusato di riciclaggio di assegni falsi: assolto imprenditore

CASTEL VOLTURNO – (gv) Assolto dal tribunale di Milano imprenditore di Castel Volturno S.E., accusato di riciclaggio di tre assegni per un importo complessivo di circa 70 mila euro. Il professionista impegnato nel settore delle barche è stato prosciolto dal Gup perché in fatto non sussiste. Si trattava di tre assegni circolari emessi dall ufficio postale sui quali erano state modificate le generalità del imprenditore. La difesa, avvocato Nando Letizia, ha dimostrato che non poteva esserci riciclaggio poiché l’ imputato aveva concorso nel reato presupposto di falsificazione del titolo adducendo a sostegno una sentenza su tale tema.