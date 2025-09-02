Acquista polizza online ma è una truffa: denunciato 37enne casertano

Le vittime potrebbero essere più di una. Indagini in corso

CASERTA – Un 37enne del casertano, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri di Cisterna di Latina per truffa, dopo aver venduto una finta assicurazione auto online.

A far scattare l’indagine è stata la denuncia di un 29enne di Latina. La donna ha tentato di assicurare la sua auto, tramite un sito internet, effettuando due bonifici da 160euro l’uno ritenendo l’offerta estremamente vantaggiosa. Con il passare dei giorni si è accorta, però, della mancata attivazione della polizza. Contatta la compagnia assicurativa la 29enne si è accorta di essere stata truffata

I Carabinieri sono riusciti a risalire all’intestatario del codice IBAN su cui erano stati effettuati i pagamenti, identificando il 37enne come autore della truffa. L’uomo è stato deferito in stato di libertà.