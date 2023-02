Action Day in 4 Comuni del casertano: sette denunce e multe per 350mila euro

Nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti ambientali nella “Terra dei Fuochi”

SAN NICOLA LA STRADA/CASERTA/AVERSA/CASAGIOVE – Quattro attività sequestrate, sette persone denunciate e sanzioni per 350mila euro. Sono questi i numeri del bilancio degli Action Day in provincia di Caserta che hanno visto Esercito Italiano e Forze dell’Ordine impegnati, tra Aversa e Caserta, San Nicola la Strada e Casagiove, nell’attività di contrasto agli illeciti ambientali nella “Terra dei Fuochi”.

In particolare, ad Aversa una ditta di lavorazione alluminio e ferro, è stata sanzionata durante i controlli svolti sul territorio da Esercito e Polizia locale di Aversa, per difformità amministrative. Il Raggruppamento “Campania” dell’Esercito Italiano, a guida Primo Reggimento Bersaglieri, insieme alle Forze di Polizia territoriali, ha operato con ordinanza della Questura di Caserta, nei comuni di Caserta, Casagiove, San Nicola la Strada. Le attività congiunte hanno visto impiegate pattuglie dei Carabinieri Forestali, della Polizia di Stato, il Roan della Guardia di Finanza oltre alla Polizia Locale di Caserta, dell’Arpac e dell’Asl di Caserta, ed hanno portato al sequestro preventivo di aree per un totale complessivo di circa 10.700 metri quadri presso officine abusive e ditte edili. Sono state poste sotto sequestro 4 attività commerciali, identificate 17 persone di cui 8 denunciate per reati ambientali ed amministrativi e 7 sanzionate con ammende per un totale di oltre 350 mila euro.

Le attività, coordinate dall’incaricato del Ministero dell’Interno Filippo Romano e dalle Prefetture di Napoli e Caserta, hanno visto anche la discesa in campo di Aeromobili a Pilotaggio Remoto e pattuglie a terra dell’Esercito oltre che dai droni dei Vigili del Fuoco e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza.