Addio a Serrao, un lutto collettivo, per Spi e Cgil Caserta

Ha regalato a tutti speranze e sorrisi; con la sua utilitaria ha transitato per anni tra Roccamonfina, Caserta, Napoli e la sua cara Caivano

CASERTA / ROCCAMONFINA / CAIVANO / TORINO (Anna Izzo) – Dolore per la morte della cara amica Maria Serrao, dirigente regionale dello Spi (Sindacato pensionati italiani) di Caserta, nonché dirigente regionale della Cgil (Confederazione generale italiana del Lavoro) confederale e anche vicepresidente vicaria del Circolo sociale anziani del comune vulcanico, venuta a mancare all’affetto dei suoi cari.

Dopo aver ricoperto il ruolo di amministratrice al Nord, Serrao anni orsono scelse Roccamonfina come luogo ideale per trascorrere in tranquillità la sua vita, ma la perseveranza nel portare a termine i suoi obiettivi politici e sociali la portò a occuparsi degli anziani di Roccamonfina e dei pensionati dell’intera Regione Campania, dimostrando di essere legata a doppio filo con i dettami della Cgil, patronato dove la stessa ha ricoperto ruoli di grande spessore per rendere un servizio qualitativo ai roccani.

Serrao aprì un ufficio così da consentire a chiunque di acquisire informazioni utili per ogni sorta di problematica burocratica e sociale. Per anni ha messo a disposizione di tutti le sue qualità professionali e le sue conoscenze utili affinché alcune pratiche andassero a buon fine. Da brava e simpatica napoletana, ha regalato a tutti speranze e sorrisi; con la sua utilitaria ha transitato per anni tra Roccamonfina, Caserta, Napoli e la sua cara Caivano.

Il suo impegno nel circolo sociale anziani del comune roccano, a fianco del presidente Ettore Ciccone, ha consentito ai partecipanti di conoscere nuove città, accomodarsi in tanti meravigliosi teatri, partecipare a trasmissioni televisive della Rai, condividere eventi conviviali. Insomma, Maria ha lasciato un segno a Roccamonfina e anche nei cuori dei suoi amici. «Cara Maria, così come hai ricordato tu, mi ha fatto molto piacere a suo tempo farti conoscere Roccamonfina e i suoi abitanti. Sei stata una risorsa utile per tutti, nessuno lo potrà negare. Ti mando un bacio, mi ricorderò sempre di te». Le più sentite condoglianze. anche da parte di tutta della redazione.