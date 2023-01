Addio alla professoressa Chicca Forneris, fondatrice del centro Avis

CARINARO – È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari la professoressa Chicca Forneris, vedova di Santo Verde, fondatrice del centro AVIS di Carinaro.

Punto di riferimento non solo per tutti i suoi nipoti e familiari ma soprattutto per tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Ideatrice, ispiratrice ed esecutrice di tanti progetti ed iniziative sia nel volontariato che nel sociale nella comunità, guida per tanti giovani.

Così i membri dell’Avis Carinaro hanno espresso il loro cordoglio:

“Ci ha lasciato Chicca!

Chicca Forneris è stata la madre di Avis Carinaro. Lei l’ha pensata, lei l’ha voluta, lei l’ha creata!

Noi siamo tutti suoi “figli”. Ci ha insegnato cos’è il volontariato, cos’è l’associazionismo, cos’è la solidarietà. E anche cos’è la determinazione, l’impegno, il coraggio.

Lei

se ne è andata ma ci ha lasciato in dono tutto questo.

Grazie Chicca!”