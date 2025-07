Addio alla professoressa Crispo, ordinaria di Fisica Matematica alla Vanvitelli

I funerali saranno celebrati domani mattina, mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 10:30, presso la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Lutto nella comunità di S. Maria C. V. Sì è spenta Francesca Crispo, 47anni, stimata professoressa ordinaria di fisica matematica presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. La docente, è venuta a mancare a causa di un male incurabile, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi cari e della comunità accademica.



Francesca era molto più di una brillante mente scientifica; era una mamma affettuosa per la sua bambina, Chiara, di soli nove anni, e una moglie presente e premurosa per suo marito, Francesco Merola. La sua scomparsa ha profondamente colpito tutti coloro che l’hanno conosciuta, per la sua professionalità, la sua umanità e la sua forza d’animo.



La notizia ha scosso profondamente la comunità, che si è stretta attorno al dolore dei familiari, offrendo il proprio sostegno in questo momento di grande sofferenza.

Per chi volesse un ultimo saluto, i funerali saranno celebrati domani mattina, mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 10:30, presso la parrocchia di Sant’Andrea Apostolo a Santa Maria Capua Vetere.