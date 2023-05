ADDIO CARMELA. Muore a 68 anni storica dipendente dell’Anagrafe comunale

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Era da poco andata in pensione la decana dell’ufficio Anagrafe del comune di Santa Maria Capua Vetere, la 68enne Carmela Liccardo.

Una persona affabile, gentile, come non sempre capita di incontrare negli uffici pubblici del nostro Paese. Ed infatti tutti i sammaritani che la conoscono sono affranti per la notizia della sua scomparsa, avvenuta nelle scorse ore.

Per chi vorrò dare il proprio abbraccio al marito Oreste Di Toro e ai figli Alessandro e Alberto, i funerali di Carmela saranno celebrati oggi pomeriggio, mercoledì, alle ore 16 nel Duomo della città.