Addio Fabrizio, muore a 58 anni. Comunità in lutto

Il rito funebre sarà celebrato oggi pomeriggio

CASTEL VOLTURNO (Lidia e Christian de Angelis) Dolorosa perdita per la comunità si è spento prematuramente Fabrizio Mattera 58anni. Stamani la ferale notizia della sua scomparsa avvenuta presso l’ospedale di Caserta. Lascia il figlio, gli amici e i parenti nel doloer. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15:30 nella Chiesa di Santa Maria del Mare a Castel Volturno. In tanti stanno esprimendo il proprio dolore per la scomparsa.