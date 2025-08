ADDIO PEPPE. Lutto a CASERTA per la morte del 41enne

CASERTA – La città di Caserta è stretta nel dolore per la prematura scomparsa di Giuseppe Della Valle, spentosi a soli 41 anni. La notizia della sua morte ha lasciato amici e familiari in un profondo sconforto, travolti da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.

Giuseppe era conosciuto da tutti come un uomo dal cuore generoso, sempre pronto a tendere la mano a chi ne aveva bisogno. Gentile, altruista e leale, ha lasciato un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, sia per la sua bontà d’animo che per la sua sincerità e premura verso gli altri.

Oggi, alle ore 16, la comunità si riunirà per l’ultimo saluto nella Chiesa di Sant’Augusto Vescovo a Caserta, dove parenti e amici potranno ricordarlo e sostenersi in questo momento di grande dolore.