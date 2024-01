Agenda Sud, Zinzi (Lega), risorse aggiuntive per assunzione nuovi docenti campani. Grazie Valditara

,

“Combattere il divario territoriale a scuola è una nostra priorità. Bene, dunque, il nostro ministro Valditara che, con un decreto attuativo di 8 milioni di euro complessivi per alcune regioni del Mezzogiorno, nell’ambito del progetto Agenda Sud, stanzia importanti risorse alla Campania per l’assunzione di nuovo personale docente fino alla fine dell’anno scolastico. La politica deve mettere i giovani al centro. Per noi il Sud non è uno slogan ma è dare continuità ad un progetto importante che non si fermerà alle semplici parole”.

Così il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.