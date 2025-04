Agenzie di stampa da cinema: danno per pentito Francesco Di Grazia, ma le dichiarazioni riportate sono quelle di Francesco De Chiara braccio destro di De Santis

C’avevamo scherzato un po’ sopra in mattinata, ma ora gli avvocati di Di Grazia hanno chiesto, a noi, che non c’eravamo di certo cascati, di correggere questa mattana

TEVEROLA (g.g.) – Come volevasi dimostrare. Dagli avvocati di Francesco di Grazia, Gaetano Laiso e Carmine D’Aniello ci è giunta una precisazione.

Non una smentita, perché noi, facendo la cronaca giudiziaria – ’a vera – giorno per giorno, certe cose le capiamo bene.

Stamattina avevamo tranquillamente compreso che la notizia, venuta fuori dalle agenzie, di un tal Francesco Di Grazia, pentito di camorra e alter ego di Salvatore De Santis, reggente del clan dei casalesi in quel di Teverola, era una spassosa patacca. Qualcuno aveva confuso i nomi, perché quelle dichiarazioni virgolettate non potevano che essere state erogate dal vero pentito, ovvero Francesco De Chiara.