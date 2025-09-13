Aggredisce un vigile urbano durante la festa e poi investe un carabiniere

Il guidatore è stato fermato e identificato

FRIGNANO – Attimi di tensione si sono vissuti ieri sera durante i festeggiamenti in onore della Madonna dell’Arco, quando un agente della polizia municipale è stato aggredito da un giovane automobilista.

Secondo le prime ricostruzioni, tutto è iniziato a causa di un divieto d’accesso imposto dal vigile in un’area interdetta al traffico. Il conducente, fermato per non oltrepassare la zona, avrebbe reagito in maniera violenta, scagliandosi contro l’agente con schiaffi e pugni.

Inoltre, il giovane avrebbe tentato di investire un carabiniere presente sul posto per presidio e ordine pubblico. Il militare, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 25 giorni.

L’episodio ha suscitato grande scalpore tra i cittadini presenti ai festeggiamenti, trasformando un momento di devozione e festa in un clima di paura e tensione.

Il giovane guidatore è stato immediatamente fermato e identificato dalle forze dell’ordine.