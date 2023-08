Aggressione e rapina al coordinatore cittadino di Italia Viva: la solidarietà del consigliere regionale Enzo Santangelo

“Questo episodi ignobili tolgono certezze alla gente perbene. Ma le forze dell’ordine sapranno rispondere facendo valere le ragioni dello Stato”.IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO STAMPA.

MADDALONI – CONSIGLIERE REGIONALE SANTANGELO Aggressione coordinatore Italia Viva Lusciano, la solidarietà di Santangelo: vicini a Luciano Dell’Aversano e alla sua famiglia«Sono vicino al nostro coordinatore di Lusciano Luciano Dell’Aversano e alla sua famiglia per il terribile atto di violenza di cui è stato vittima. L’irruzione in casa, il vedere violato il proprio ambiente, la propria serenità, vivere sulla propria pelle la paura per i propri familiari oltre che per se stesso è un’esperienza terribile. Subire la furia di persone senza scrupolo pronte a tutto mette in discussione le proprie certezze. E’ per questo che dobbiamo stringerci intorno a Luciano, alla sua famiglia, fare sentire loro la nostra vicinanza in attesa che le forze dell’ordine assicurino alla giustizia gli autori di questa ignobile rapina». Ad esprimere la propria solidarietà è il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo.