Aggressione in spiaggia a MONDRAGONE: padre picchiato davanti alla figlia piccola

MONDRAGONE – Un tranquillo pomeriggio domenicale sul litorale di Mondragone si è trasformato in un incubo di violenza per un padre e la sua bambina. L’episodio, avvenuto in prossimità di un noto stabilimento balneare, ha lasciato l’uomo ferito e la piccola profondamente scioccata.



Secondo le prime ricostruzioni, il padre stava trascorrendo del tempo in spiaggia con la figlia quando un individuo si è improvvisamente avvicinato, scagliandosi contro di lui con una serie di pugni al volto. L’aggressione, fulminea e inaspettata, ha causato all’uomo diverse contusioni e lividi. Il momento più drammatico, tuttavia, è stato per la bambina, costretta ad assistere impotente alla violenza subita dal genitore



La situazione di panico è stata placata solo dal provvidenziale arrivo degli agenti del Commissariato di Castel Volturno. Le forze dell’ordine, intervenute prontamente, sono riuscite a ristabilire la calma e hanno proceduto all’identificazione dell’aggressore.