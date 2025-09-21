Aggressione shock: pestato in strada al culmine di una lite, 43enne denunciato

La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale civile di Caserta

CERVINO – Violenta aggressione nella tarda mattinata di ieri, sabato 20 settembre 2025 a Cervino, in via G. Toniolo, dove una lite tra due uomini è terminata, con il trasporto d’urgenza in ospedale di uno dei due.

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico, poco dopo le 12.00 sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto pervenuta al numero unico di emergenza “112”, che segnalava un violento pestaggio in strada.

Giunti sul posto, i militari hanno accertato che poco prima un 43enne del luogo, nel corso di una violenta lite accesasi per futili motivi, aveva aggredito con calci e pugni un 52enne, pensionato, residente anch’egli a Cervino.

La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale civile di Caserta, dove è stata ricoverata con prognosi riservata, non in pericolo di vita.

L’aggressore è stato identificato e denunciato in stato di libertà per lesioni personali gravissime. Dell’episodio è stata informata l’Autorità Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere, che segue gli sviluppi della vicenda.