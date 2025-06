Agguato nel rione: 24enne grave ricoverato all’ospedale di CASERTA. Ferito anche il fratello di un attore di Mare Fuori

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – E’ ricoverato all’ospedale di Caserta uno dei due giovani feriti, la scorsa notte, a colpi di arma da fuoco nel rione Sanità a Napoli. Si tratta di un 24enne, attinto al torace è stato sottoposto ad un intervento chirurgico

L’altro ferito, Giulio Pirozzi, 22 anni, figlio dell’attore e regista Vincenzo Pirozzi e fratello di Giuseppe, anche lui attore, che nella fiction cult «Mare fuori» interpreta Micciarella, è stato, invece, ricoverato in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini, ferito alla gamba destra, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo l’agguato, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’intensificazione dei controlli nel quartiere Sanità. Nel frattempo, le indagini della Squadra Mobile, guidata dal dirigente Giovanni Leuci, proseguono serrate. Al vaglio le immagini di videosorveglianza per identificare il responsabile, un uomo solitario in scooter che ha aperto il fuoco nella notte.

