AGOSTO: TU NON CI SEI E IL TOPO D’APPARTAMENTO BALLA. Ecco come segnalano le case da svaligiare

REGIONALE – Puntano un appartamento e poi lo “segnano” con un bigliettino bianco infilandolo nello stipite della porta. Se il cartoncino resta al suo posto per un giorno o due, scatta il via libera, perché il messaggio è chiaro: nessuno ha aperto quell’uscio. Segno che in quel momento l’alloggio è vuoto.

E’ questa l’ultima trovata dei topi di appartamento che gravitano in giro per le città approfittando dei giorni di ferie di agosto, per localizzare gli appartamenti vuoti.

La tecnica è stata segnalata dalla Polizia di Stato che lascia anche un consiglio: prima di andare in vacanza, chiedete ad un amico o un vicino di dare un’occhiata al vostro appartamento, perché a volte potrebbe anche bastare quello per prevenire un furto.