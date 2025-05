Agricoltore rimane incastrato in un macchinario: liberato dai Vigili del Fuoco

È rimasto imprigionato finché i passanti non hanno chiamato i soccorsi

ALIFE – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata ad Alife, in un terreno agricolo situato in via De Fenza. Un uomo di 44 anni, residente in zona, è rimasto incastrato all’interno di un’attrezzatura utilizzata per la lavorazione del fieno.

Il malcapitato stava effettuando un controllo sul sistema meccanico di una macchina per la raccolta delle rotoballe, collegata al suo trattore, quando un guasto improvviso a un tubo dell’impianto idraulico ha provocato la chiusura repentina di un pannello metallico. L’uomo è stato bloccato nella parte superiore del corpo, rimanendo imprigionato all’interno del mezzo.

L’allarme è scattato intorno alle 13:15, quando alcuni passanti hanno notato la scena e allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese, che con attrezzature idonee e l’utilizzo di un trattore e cavi d’acciaio sono riusciti a sollevare il portellone e a liberare l’uomo.

Il ferito è stato consegnato al personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’ospedale civile di Caserta per accertamenti e cure.