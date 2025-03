Agropoli Half Marathon 2025: dal lungomare a Paestum, 21 km nella Grande Bellezza.

Sono oltre 1.500 gli atleti iscritti alla mezza maratona agonistica Agropoli – Paestum che partirà da via Risorgimento alle ore 9. Un test importante per tutti gli atleti in gara.

AGROPOLI / PAESTUM (Pietro De Biasio) – Mare cristallino, storia millenaria e un percorso veloce che esalta le qualità dei runner. Sono questi gli ingredienti che fanno della «Agropoli Half Marathon» una delle mezze maratone più attese del calendario podistico primaverile. Giunta alla sua ventiquattresima edizione, la manifestazione organizzata dall’A.S.D. Atletica Libertas Agropoli presieduta da Roberto Funicello, tornerà a regalare spettacolo e adrenalina domenica 30 marzo, con oltre 1.500 atleti attesi ai nastri di partenza. Tra le strade pianeggianti che collegano Agropoli e Paestum, passando accanto alle mura millenarie dell’antica Poseidonia, la gara offrirà ancora una volta l’opportunità di tempi veloci e sfide ad alta intensità, sia per i top runner che per gli amatori.

La «Agropoli Half Marathon» è famosa per il suo percorso particolarmente adatto ai tempi veloci. Non a caso, diversi atleti hanno realizzato su queste strade il loro personal best sulla distanza di 21,097 km. La partenza, fissata alle ore 9.00 in via Risorgimento, dà subito il via a un tratto pianeggiante e lineare lungo il lungomare San Marco. I primi chilometri saranno fondamentali per impostare un ritmo regolare: qui i top runner cercheranno di formare un gruppo di testa, mentre gli amatori dovranno evitare l’errore classico di partire troppo forte. Il tracciato prosegue lungo la litoranea (SP 278), con ampi rettilinei che favoriscono chi sa correre in spinta. È una fase chiave per costruire un buon crono: chi ha gambe e capacità di mantenere un ritmo costante potrebbe già guadagnare secondi preziosi.

Il momento più affascinante e impegnativo della gara arriva attorno al decimo chilometro, con il passaggio attorno alle mura millenarie del Parco Archeologico di Paestum, patrimonio Unesco. Un tratto leggermente più tecnico, dove l’asfalto lascia spazio a qualche breve variazione altimetrica e al fascino della storia. Qui sarà importante non perdere concentrazione e continuare a correre con una buona postura. Il ritorno verso Agropoli segna l’ultima parte di gara: gli ultimi 5-6 chilometri sono pianeggianti, ma è proprio qui che si vincono o si perdono le mezze maratone.

Chi avrà gestito al meglio le energie nella prima parte potrà aumentare il ritmo e puntare a un finale in progressione. Per gli altri, invece, sarà una lotta contro la fatica e contro il cronometro. Dal punto di vista tattico, la gara di domenica offre diverse opzioni a seconda delle caratteristiche degli atleti. Per gli atleti d’élite, la chiave sarà il ritmo gara e il momento decisivo potrebbe arrivare dopo il decimo chilometro, quando chi ha più brillantezza proverà ad allungare. Per gli amatori di fascia alta, invece, il segreto sarà mantenere un ritmo costante, evitando di farsi trascinare dall’euforia della partenza. Un passaggio equilibrato ai 10 km (ad esempio, in 35 minuti per chi punta a un tempo finale di 1h15’) è fondamentale per avere energie nel finale. Ma chi affronta la gara senza obiettivi cronometrici specifici dovrà gestire con attenzione le proprie sensazioni e alternare leggermente il ritmo tra salita e pianura.

Nell’edizione 2024 i riflettori furono puntati su Sean Chalmers, autore di una prova eccellente, con un crono finale di 1h05’. Un tempo straordinario, ma che non venne omologato per via di un problema legato alla registrazione, essendo l’atleta britannico fuori dall’Unione Europea. La vittoria andò dunque al marocchino Abdellah Latam, che concluse la gara in 1h08’, precedendo Gilio Iannone e Pasquale Rutigliano. Tra le donne trionfò Elvanie Nimbona, sesta assoluta e prima donna al traguardo che si impose davanti a Francesca Maniaci e Francesca Paone. La «Agropoli Half Marathon» non è solo competizione. Sabato 29 marzo, infatti, sarà allestito il «Marathon Village» in Piazza Vittorio Veneto, punto di ritrovo per atleti e appassionati, dove dalle ore 16.00 si terranno le gare promozionali per i giovani nati tra il 2012 e il 2018, sotto l’egida dell’A.S.C. CONI.

Sempre sabato, alle 18.30, ci sarà la consegna dei pettorali ai top runner, momento che sancirà ufficialmente l’avvio delle attività pre-gara. Infine, per chi preferisce un’esperienza più rilassata, è prevista anche una camminata non competitiva di 10 km. I partecipanti partiranno in coda alla mezza maratona e, giunti al quinto chilometro, torneranno verso Agropoli, completando così un circuito di 10 chilometri. Appuntamento, dunque, domenica 30 marzo per una giornata di grande podismo, all’insegna della velocità e dello spettacolo. Perché, come spesso si dice, le «mezze maratone si vincono nei primi chilometri… ma si conquistano solo al traguardo».