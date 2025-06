AL CAMPANIA. Prese zia e la nipote. Rubavano capi di abbigliamento e li rivendevano in una piattaforma online

Operazione dei carabinieri della Compagnia di Marcianise

MARCIANISE – Due donne del casertano, zia e nipote rispettivamente di anni 50 e 40, sono state arrestate dai carabinieri nel tardo pomeriggio di ieri presso il Centro Commerciale Campania, a Marcianise.



Dopo essere state scoperte dal personale addetto alla vigilanza di un noto negozio di abbigliamento, grazie all’allarme fatto scattate dai dispositivi antitaccheggio presenti sui capi asportati, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise, subito intervenuti, le hanno bloccate recuperando, a seguito di perquisizione, capi di abbigliamento per un valore di oltre 400 euro.

Magliette, felpe, pantaloni e accessori erano stati riposti in bustoni schermati, alcuni già caricati sulla loro autovettura, ma a tradirle è stato proprio uno dei contenitori che, apertosi al passaggio nei pressi del rilevatore antitaccheggio, ha fatto scattare l’allarme attirando l’attenzione del personale del negozio.



Gli immediati accertamenti eseguiti dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, hanno consentito di scoprire che le donne subito dopo i colpi, messi a segno nell’arco pomeridiano in più riprese, mettevano in vendita la refurtiva con tanto di foto e cartellino, su un noto sito web dedicato all’acquisto e scambio di capi di abbigliamento nuovi e usati, utilizzando profili social a loro riconducibili.



La refurtiva recuperata è stata riconsegnata al responsabile dell’esercizio commerciale derubato.

Per zia e nipote, invece, sono scattate le manette. Dopo le formalità di rito sono state arrestate e condotte ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Indagini in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Marcianise volte all’identificazione di eventuali complici.