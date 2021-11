Al Comune di Caserta si temono dispetti notturni… cambiate tutte le serrature di Palazzo Castropignano

La notizia si presta a numerose ironie: nuove chiavi per impedire a qualcuno dei dipendenti “infedeli” trasferiti in altri uffici, di poter rientrare nel Palazzo di città?

CASERTA Salvatore Massi è il responsabile degli uffici comunali ed ha ritenuto di dover cambiare tutte le serrature esterne del Municipio di Caserta. Nuove chiavi, dunque, per gli ingressi anteriore e posteriore di Palazzo Castropignano. E’ certamente una notizia che si presta a varie ironie… perché cambiare le serrature? C’è il pericolo che qualcuno porti via qualcosa? Oppure si teme che qualche altro, in possesso delle chiavi, possa nottetempo entrare nel Palazzo di Città? Noi non sappiamo il perché Massi abbia voluto cambiare queste serrature, forse si teme che dopo i tanti trasferimenti di personale e ordini di servizio nei confronti dei dipendenti cosiddetti “infedeli”, questi ultimi possano entrare in Municipio per far danni… Chissà…