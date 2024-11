AL PRONTO SOCCORSO DI CASERTA. Panca in sala d’ lattesa si spacca IN DUE: tre anziani precipitano a terra

CASERTA – Disavventura per tre anziani in sala d’attesa al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. I tre in attesa di essere visitati erano seduti su una panca quando i piedi di questa hanno ceduto spaccandosi in due e cadendo rovinosamente a terra.

A quel punto l’attesa è terminata. Gli anziani sono stati immediatamente visitati e, fortunatamente, nessuno di loro ha riportato conseguenze.