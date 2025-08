Alberi a secco e verde pubblico, Aveta tuona: «La giunta Mirra non si cura del decoro urbano»

Il capogruppo di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle” in consiglio comunale, commenta lo stato in cui versano le piante in città

SANTA MARIA CAPUA VETERE (comunicato stampa) «Il degrado del verde pubblico a Santa Maria Capua Vetere è una ferita aperta». Così Raffaele Aveta, capogruppo di “Alleanza per la città – Movimento 5 Stelle” in consiglio comunale, commenta lo stato in cui versano le piante in città.

«È sufficiente un breve giro lungo le strade sammaritane – spiega il leader dell’opposizione – per rendersi conto che gli alberi soffrono una siccità desertica a causa dell’incuria e della mancanza di regolari annaffiature. Si tratta di un atteggiamento sintomatico del disinteresse di questa amministrazione comunale per i beni pubblici, per la vivibilità e per il decoro urbano, oltre che per la cura dell’ambiente».

Aveta ricorda che, insieme al consigliere Italo Crisileo, ha fatto approvare un emendamento al bilancio per stanziare fondi per la piantumazione di nuovi alberi in città: «Nonostante i nostri sforzi – continua l’esponente del Movimento 5 Stelle – quell’emendamento è tuttora lettera morta. L’amministrazione non ha ritenuto di muovere un passo nella direzione di una città più verde. Eppure, non c’è bisogno di una particolare scienza per riconoscere che più alberi significano più ombra, temperature al suolo più basse, aria più salubre. È emblematico il fatto che, in otto anni, nemmeno una strada di Santa Maria Capua Vetere sia stata alberata».

«L’amministrazione in carica – conclude Aveta – non solo non ha dato una svolta green a Santa Maria Capua Vetere, ma addirittura non riesce a tenere in vita gli alberelli esistenti. Basterebbe un minimo di cura e un po’ di acqua. Ma neanche questo si è in grado di garantire!»