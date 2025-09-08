Aldo Festante ancora a punti anche all’Autodromo Nazionale di Monza

La gara di casa è stata impegnativa ma il pilota Dinamic Motorsport ha saputo cogliere il massimo dimostrando passo e velocità

CAPUA – Ancora un risultato a punti per Aldo Festante che, all’Autodromo Nazionale di Monza, ha disputato l’ultimo round della Porsche Mobil 1 Supercup 2025.

Il pilota italo-canadese, portacolori del Team Dinamic Motorsport sulla Porsche 911 GT3 Cup #7, ha condotto una gara costante e veloce nonostante un episodio cruciale in qualifica gli abbia impedito di completare al meglio il suo giro veloce più promettente. È stato proprio durante le prove ufficiali che Festante ha recriminato per una qualifica che poteva avere un esito diverso.

La sessione che ha determinato la griglia di partenza è stata piuttosto rocambolesca, con una bandiera rossa che ha spezzato il ritmo e ha visto poi il gruppo rientrare in pista per un ultimo tentativo. In questa fase, Festante è stato l’unico a migliorarsi nel primo e nel secondo settore, con un parziale proiettato verso la top ten. Nell’ultima parte del giro, però, il traffico ha finito per ostacolare l’italo-canadese, che così si è dovuto accontentare del diciottesimo tempo in 1’48.218.

Con questa posizione di partenza, Festante è scattato in gara con grande grinta. Questo approccio gli ha permesso di recuperare diverse posizioni fino a tagliare il traguardo in quattordicesima piazza, primo dei piloti italiani, sostenuto dall’appassionato pubblico di Monza. Questo risultato, nuovamente a punti, gli ha permesso di chiudere la stagione con lo stesso bottino di punti dello scorso anno pur avendo disputato tre gare in meno.

Aldo Festante:

“Chiudiamo la stagione nella Porsche Mobil 1 Supercup 2025 con tanti spunti positivi. È stata un’annata complessa, dato l’infortunio di Imola che ci ha tenuto lontani dalle scene per un po’, ma abbiamo conquistato punti sempre, tranne a Spa. Questo è segno che abbiamo lavorato bene con il team e compiuto passi avanti rispetto all’anno scorso, nonostante il livello della serie si sia mantenuto molto elevato. Sappiamo chiaramente che i dettagli fanno la differenza: in determinate occasioni non siamo stati così fortunati, ma le gare sono anche questo e dobbiamo cercare di farne tesoro per il futuro”.

La stagione di Aldo Festante proseguirà con gli ultimi due round della Porsche Carrera Cup Italia, il primo in programma a Imola dal 26 al 28 settembre prossimi.