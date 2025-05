Aldo Festante guarda ai prossimi appuntamenti della Porsche Carrera Cup Italia dopo Misano

CAPUA– Un weekend meno positivo delle aspettative ha caratterizzato l’impegno di Aldo Festante a Misano, primo appuntamento della Porsche Carrera Cup Italia 2025.

Il pilota italo-canadese, in gara con la ​​Porsche 911 GT3 Cup numero #15 schierata da Dinamic Motorsport, era arrivato sul circuito romagnolo carico di determinazione e consapevole di poter recitare un ruolo da protagonista nel primo doppio round stagionale.

Nella qualifica disputata sabato Festante è stato rallentato da un non perfetto equilibrio della vettura in frenata che lo ha visto chiudere al decimo posto assoluto con un crono di 1’35.765. Anche nella classifica dei secondi migliori tempi che ha stabilito la griglia per gara due, Festante si è piazzato decimo con un tempo di 1’35.856.

Le difficoltà che hanno contraddistinto la sessione di qualifica si sono ripresentate anche in gara uno, corsa in notturna. Festante è stato bravo ad adattare la sua guida per cercare di ottenere il massimo risultato possibile e grazie ad una guida grintosa è riuscito a chiudere vicino alla top ten con il dodicesimo posto.

Deciso a riscattarsi in gara due, Festante è partito forte dalla quinta fila, ma un contatto nelle fasi iniziali lo ha costretto a ricostruire la sua gara che si è conclusa con il sedicesimo posto sotto alla bandiera a scacchi.

Aldo Festante:

“Il weekend si preannunciava promettente, potevamo ambire ad un piazzamento tra i primi cinque. Purtroppo in qualifica abbiamo avuto alcuni problemi che hanno compromesso la nostra performance in frenata e non siamo riusciti a risolverli in tempo per gara uno, dove non abbiamo potuto massimizzare il nostro potenziale. In gara 2 ho sentito che la vettura era molto diversa, quindi sapevo che si poteva fare meglio, ma mi sono ritrovato nel mezzo di un contatto al primissimo giro e non ho potuto tradurre in pista le buone sensazioni. Mi dispiace, ma continuiamo a lavorare e mettiamo subito la testa alla prossima gara”.

Il prossimo appuntamento nella stagione di Festante sarà ad Imola, sempre nella Porsche Carrera Cup Italia, dal 16 al 18 maggio.