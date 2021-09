Aldo Festante pronto a scendere in pista. A Vallelunga riparte la Porsche Carrera Cup

CAPUA – La Porsche Carrera Cup ricomincia, con un emozionante weekend sul noto Autodromo Vallelunga Piero Taruffi. Aldo Festante è pronto a scendere in pista mettendo in pratica quanto appreso con il team durante la pausa estiva del campionato, per lanciare la propria Carrera verso le posizioni alte della classifica.

Il quarto round della Porsche Carrera Cup si terrà sul celebre Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, dal 17 al 19 Settembre. Aldo Festante, reduce come tutti i suoi concorrenti da una lunga pausa estiva, ha svolto un intenso lavoro di preparazione fisica e tecnica ed è pronto a dare battaglia sull’affascinante saliscendi della pista laziale.

Il circuito, situato 32 Km a Nord di Roma si sviluppa su di una lunghezza di 4,085 Km, lungo i quali i piloti si affronteranno sulle 15 curve e sui diversi rapidissimi rettilinei.

Una tappa importante, che rappresenta per Aldo l’occasione di recuperare preziosi punti in classifica generale.

“Torniamo in pista dopo un lungo stop agonistico che ci ha dato l’opportunità di svolgere un importante lavoro di preparazione. L’obiettivo è quello di concretizzare gli sforzi, meglio di quanto successo sino ad oggi! “