Aldo Festante torna a bordo dellaPorsche Mobil 1 Supercup dal Red Bull Ring

CAPUA – A più di un mese dall’infortunio di Imola, Aldo Festante rientra nel circus europeo della Mobil 1 Supercup e lo farà il prossimo weekend per il quarto appuntamento stagionale in programma al Red Bull Ring.

Al volante della Porsche 911 GT3 Cup #15 di Dinamic Motorsport, Festante affronterà i 4.318 metri del tracciato austriaco con rinnovato entusiasmo dopo aver dovuto saltare i round di Monaco e Barcellona. Il giro al Red Bull Ring prende il via dalla Niki Lauda Kurve, una staccata in salita che richiede frenata profonda e precisione per mantenere trazione in uscita. Segue il lungo rettilineo che conduce alla Remus, la frenata più impegnativa del circuito, spesso decisiva in fase di sorpasso. In discesa si raggiunge la Schlossgold, da affrontare con decisione per non perdere la traiettoria ideale. Le successive Rauch e Wurth impongono ritmo e stabilità al posteriore, mentre la Rindt, curva a destra veloce e tecnica, si percorre quasi in pieno sfruttando i cordoli. Infine, la Red Bull Mobile chiude il giro: una curva stretta e nervosa che richiede massima precisione per lanciarsi efficacemente sul rettilineo principale.

Il programma del weekend. dove la Porsche Mobil 1 Supercup sarà evento di contorno del Gran Premio di Formula 1, inizierà venerdì nel tardo pomeriggio con le prove libere alle 18:35. Le qualifiche si giocheranno sabato alle 11:20 e saranno, come sempre, fondamentali per poter contare su di una posizione di partenza in vista della gara, che scatterà domenica alle 11:45.

Aldo Festante:

“Torno con determinazione e tanta voglia di rimettermi in gioco in questo prestigioso campionato. Il Red Bull Ring è una pista vera: tecnica, scorrevole, ma che non perdona nulla. Mi piace perché ti obbliga ad essere chirurgico in frenata e coraggioso nei curvoni in appoggio. L’anno scorso qui siamo andati a punti e voglio ripartire da lì. Ho lavorato sodo insieme al team per farmi trovare pronto, abbiamo svolto dei test che hanno dato sensazioni positive e ora testa bassa e massimo focus: l’obiettivo è rientrare subito nel gruppo che conta”.