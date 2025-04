Aldo Festate ancora con Dinamic Motorsport per la Porsche Carrera Cup Italia e la Mobil 1 Supercup 2025

Il team emiliano conferma il pilota italo canadese in un programma di altissimo profilo nella massima serie italiana ed europea per le vetture di Stoccarda.

CAPUA – Al termine della pausa invernale, Dinamoc Motorsport ha confermato Aldo Festante per un doppio programma tanto nella Porsche Carrera Cup Italia 2025 quanto nella Porsche Mobil 1 Supercup 2025.

Per il pilota italiano si tratta della terza stagione con la struttura emiliana; un rapporto che nelle ultime stagioni ha permesso a Festante di crescere sia in ambito nazionale che internazionale al volante della ​​Porsche 911 GT3 Cup.

Il calendario 2025 entrerà nel vivo durante il weekend del 16 aprile con i test ufficiali PCCI a Monza, mentre il primo round ein programma per il primo weekend di maggio a Misano. Il campionato mondiale Mobil 1 prenderà il via il 16-18 maggio da Imola, come evento di supporto al Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1.

Aldo Festante:

“Inizia il mio terzo anno con Dinamic Motorsport e sono felice di farlo in un contesto umano e professionale costruito sulla fiducia e sulla voglia di crescere insieme. Nel 2024 abbiamo lavorato sodo, gettando basi solide; ora è il momento di raccogliere i frutti alzando ancora l’asticella. Il calendario 2025 sarà particolarmente impegnativo, serviranno determinazione, costanza e tutta l’esperienza maturata fin qui. La competitività si è alzata in entrambi i campionati: il livello dei piloti è altissimo, il margine d’errore ridotto e queste serie sono sempre più per veri specialisti. Correre su piste come Monaco, Spa-Francorchamps e la nostra Monza è un onore immenso. Ogni curva, ogni giro, sarà una nuova occasione per dimostrare il nostro valore”.