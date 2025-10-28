Alla guida senza patente, fermato per un controllo si spaccia per il fratello: 35enne DENUNCIATO
28 Ottobre 2025 - 17:16
Ha tentato eludere le verifiche sulla patente di guida, risultata sospesa dal dicembre 2022
PIEDIMONTE MATESE – Nel corso della mattinata odierna, a Piedimonte Matese, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà un 35enne del posto per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità personale.
L’uomo, fermato nel corso di un controllo alla circolazione stradale, ha fornito ai militari false generalità, dichiarando quelle del proprio fratello, nel tentativo di eludere le verifiche sulla patente di guida, risultata sospesa dal dicembre 2022.
A seguito degli accertamenti, i Carabinieri hanno ricostruito la reale identità dell’uomo, deferendolo all’A.G.