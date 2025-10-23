Alla guida ubriachi, sotto effetto di sostanze e senza patente: controllate a CASERTA 127 persone e 43 auto

Un 47enne di San Nicola La Strada è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test volti a verificare l’eventuale alterazione psico-fisica da alcool

CASERTA – Nel corso della serata di ieri, 22 ottobre, a Caserta, i Carabinieri della locale Compagnia, nell’ambito di un servizio di controllo coordinato a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa, hanno deferito in stato di libertà sei persone per varie violazioni di legge.

In particolare, un 30enne di Castel Morrone è stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, risultando positivo agli accertamenti alcolemici; un 47enne di San Nicola La Strada è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi ai test volti a verificare l’eventuale alterazione psico-fisica da alcool.

Un 21enne di Casapulla e un 35enne di San Marco Evangelista sono stati denunciati per reiterazione nel biennio del reato di guida senza patente, mentre un 36enne è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Durante lo stesso servizio, i Carabinieri, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno effettuato un’ispezione presso una pescheria del posto, dove è stata riscontrata la presenza di un lavoratore subordinato impiegato senza preventiva comunicazione di assunzione. Al titolare dell’attività è stata comminata una sanzione amministrativa di 10.300 euro, con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale, oltre a un’ammenda di 1.423 euro per mancato invio dei dipendenti alla sorveglianza sanitaria.

Complessivamente, nel corso del servizio sono state segnalate alla Prefettura sei persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, elevate 34 contestazioni al Codice della Strada con ritiro di quattro patenti di guida, sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo quattro veicoli e controllate 127 persone e 43 autovetture.