Allarme truffa dello specchietto, impostore in azione nei pressi della villa comunale

Il solito lancio di qualcosa contro la vettura in marcia, per poi rincorrerla e accusarla di aver danneggiato la sua auto, chiedendo soldi

CARINARO – Truffa dello specchietto all’esterno della villa comunale di Carinaro. Stando a quanto si apprende un uomo alla guida di un fuoristrada nero si apposterebbe in attesa del bersaglio giusto, per poi mettere in scena la classica truffa dello specchietto.

Un pratica che quando va a segno, è, purtroppo, in grado di spillare centinaia di euro alle vittime di turno.