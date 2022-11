Allerta meteo. Domani scuole chiuse in diversi comuni. L’ELENCO aggiornato

CASERTA – Comincia ad allungarsi l’elenco dei comuni nei quali le scuole domani resteranno chiuse a causa di un’allerta meteo di colore arancione in vigore da mezzanotte sulla Campania, per vento forte, piogge e temporali. Dopo Caserta (CLICCA E LEGGI) e San Nicola La Strada (CLICCA E LEGGI), anche a Cesa, le scuole resteranno chiuse, come stabilito dal sindaco Enzo Guida. Saranno inaccessibili al pubblico anche il parco giochi Padre Lepre e il cimitero cittadino.

Stesso provvedimento a Santa Maria Capua Vetere, dove il sindaco Antonio Mirra ha disposto la chiusura non solo delle scuole ma anche del camposanto e della villa comunale.

Chiusura

delle scuole disposta anche nel Comune di Teano. A renderlo noto √® l’ordinanza firmata dal vicesindaco, nonch√© assessore alla pubblica Istruzione, Laura Laurenza.

Gli studenti resteranno a casa, domani, anche a Cancello ed Arnone, Grazzanise, Parete, Succivo, Orta di Atella, Pignataro Maggiore, Piedimonte Matese, Casal di Principe, Capua,