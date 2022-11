CASERTA -A causa dell’allerta meteo arancione in vigore su tutta la Campania per venti forti, piogge e temporali (CLIKKA E LEGGI), il sindaco di Caserta Carlo Marino ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura degli istituti scolastici per l’intera giornata di domani, 22 novembre. Qui sotto pubblichiamo il documento in versione integrale.