Alloggi per studenti universitari negli ex mulini reali di S. Benedetto. Italia Nostra: “L’ennesimo scempio urbanistico”

Caserta (pm) – Con il comunicato stampa che pubblichiamo, la sezione casertana di Italia Nostra denuncia l’ulteriore scempio urbanistico che sta per subire la città con la prevista realizzazione di alloggi per studenti universitari negli ex mulini reali di S. Benedetto. Sarebbe l’ennesimo di una lunga serie, come abbiamo documentato per i tanti interventi edilizi autorizzati nel centro storico della città, di abbattimento come di nuove costruzioni. L’ultimo, in ordine di tempo, la demolizione del pregevole palazzo ultracentenario di via Vico, con la ricostruzione di un nuovo edificio residenziale di lusso totalmente eccentrico rispetto al tessuto edilizio di una delle strade più antiche del capoluogo. I toni del sodalizio, retto con dedizione e senza gratuite reverenze da Maria Rosaria Iacono, sono garbati nella forma, ma decisi nel merito. Si dice, nella sostanza, che si vuole costruire dove non si deve, perché non è necessario e perché non si esita a stravolgere una preesistenza vanvitelliana, con un’operazione diseconomica, di particolare impatto ambientale e di cecità culturale.

Italia Nostra fa sapere di aver chiesto l’accesso agli atti del progetto agli enti coinvolti del comune di Caserta e dell’Ateneo cittadino, oltre che alla locale soprintendenza ai beni culturali, posto che gli ex mulini vanvitelliani sono tutelati da un apposito vincolo storico-architettonico.

Se i lettori ci pensano, se non fosse per questa meritoria associazione, per il comitato Macrico verde e per questo giornale e forse pochissimi altri, la cittadinanza non verrebbe a sapere nulla di quello che combinano a palazzo Castropignano con l’urbanistica, con la quale giostrano come vogliono. Non vorremmo indagini di magistratura e polizia, che pure quando ci sono state hanno rivelato il peggio possibile, ma i due presìdi che potrebbero fare argine a questa autentica frenesia costruttoria, in una città che ormai non ha letteralmente più spazi naturali, l’opposizione politica e la soprintendenza a cui è commessa la tutela culturale del territorio sono alla totale irrilevanza. I consiglieri di opposizione e non tutti non vanno oltre e tardivamente alla richiesta di accesso agli atti di amministrazione (molti dei quali persino mancanti all’albo pretorio) e tanto sembra bastargli. Gli uffici di viale Douhet sono ridotti ad essere dei semplici passacarte. E dunque anche questa accusa di Italia Nostra, a cui ci associamo convintamente, è destinata a cadere nel nulla, quasi fosse infondata, immotivata, petulante e non iniziativa molto seria e qualificata? Dobbiamo ricordare che l’idea di realizzare un campus universitario nel capoluogo rispunta puntualmente da almeno cinque anni ed i promotori più o meno palesi non vi desistono, neanche davanti ad una testimonianza vanvitellana, come si vede. Altro che celebrazioni cittadine dell’architetto reale. Qui siamo agli affari più venali. E tutto questo non sarebbe indicativo di niente? E andrebbe accettato senza cercare di capire perché avviene, senza esigere che chi vi è tenuto dia delle spiegazioni?

COMUNICATO STAMPA

Le residenze per studenti negli ex mulini reali Barducci di S.Benedetto

Nell’anno delle Celebrazioni vanvitelliane, che vedono enti pubblici e associazioni impegnati in manifestazioni di ogni tipo per celebrare l’opera di Luigi Vanvitelli e dei suoi collaboratori, in via Ferrarecce a Caserta gli ex mulini reali di San Benedetto, costruiti in collaborazione con il figlio Carlo tra il 1770 e il 1773, stanno subendo un ulteriore cambiamento di destinazione d’uso.

Sembra che sia andato a compimento il progetto di realizzare un complesso di residenze per studenti con servizi diversi, non sappiamo quanto coerentemente con la storia del sito e delle fabbriche vanvitelliane e il vincolo del Ministero dei Beni Culturali, ora della Cultura, (D.M. 23.7.2004 n 322), ma soprattutto rispetto, all’efficacia e alla sostenibilità economico-finanziaria e ambientale di un simile investimento.

L’ipotesi, mai smentita dall’Ateneo Vanvitelliano, che la popolazione universitaria frequentante i locali Dipartimenti sia contenuta in bacini di utenza territoriale molto ristretti, dove cresce anche l’effetto spinta verso altri Atenei, non giustifica una tale spesa per l’assenza di fabbisogno per tali residenze.

E’ forte la preoccupazione che l’operazione di edilizia residenziale possa portare ad una totale perdita dell’identità storica di questo bene e del suo contesto urbano e ad un ulteriore consumo di suolo in un’area della città priva di verde pubblico e di servizi per i residenti, fortemente condizionata dalla presenza di due linee ferroviarie: una per Napoli, via Cancello e l’altra per Benevento Foggia.

Da ciò la nostra richiesta di Accesso agli atti avanzata agli enti interessati, a diverso titolo (Comune di Caserta, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Caserta e Benevento, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”).

I mulini reali di San Benedetto, alimentati dalle acque del condotto del Carolino, erano un complesso composto da un fabbricato a due piani che conteneva i due mulini, uno superiore e uno inferiore , ognuno di quattro macine, ampi spazi per i carri, un’osteria, granili, un oratorio e un “giardino di delizie con peschiera grande”.

Passati al demanio dello stato nel periodo postunitario, divennero prima i mulini Barducci, poi Arena, poi il mulino e pastificio Amato. Alla vigilia della grande guerra, c’era il calzaturificio militare, e ancora oggi sulla facciata principale in via Ferrarecce si legge: “Opificio militare vestiario e equip.to (equipaggiamento)”.

Sicuramente l’area è stata per decenni in totale abbandono, tuttavia rappresenta una importante testimonianza della storia urbanistica e industriale della città di Caserta dalla seconda età del XVIII al XX secolo.

Perciò auspichiamo fortemente che siano salvaguardati i valori storici ed identitari del sito e che siano evitate demolizioni e ricostruzioni incongruenti o, peggio, con volumetrie superiori alle preesistenti.

Caserta, 13 giugno 2023