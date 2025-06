All’Open di Santa Maria Capua Vetere Davide e Fabrizio Osti si sfidano in semifinale

Il Circolo Ercole Caserta festeggia un traguardo storico: per la prima volta due fratelli arrivano insieme tra i migliori in un torneo Open. Soddisfatto Pietro Martellotta

CASERTA (Pietro De Biasio) – È un giorno da incorniciare per il Circolo Ercole di Caserta e per l’intero movimento tennistico campano. Davide Osti, classe 2007, ha conquistato la sua prima semifinale in un torneo Open, superando anche un avversario classificato 2.5.

Un risultato che segna un passo importante nella crescita del giovane casertano allenato da Pietro Martellotta, già proiettato verso il prossimo salto in classifica. Ma la notizia che accende gli entusiasmi è un’altra: in semifinale, Davide affronterà suo fratello maggiore Fabrizio, dando vita a un derby familiare dal sapore unico.

Un momento che il presidente, lo staff tecnico, le famiglie e tutti i tesserati del Circolo Ercole attendevano da tempo. Nel frattempo, Fabrizio è impegnato anche in una semifinale di altissimo livello sui campi del Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni, a conferma della sua crescita e dell’ottimo lavoro svolto dal team casertano.

Un doppio incrocio che è già storia per il club casertano e che promette emozioni forti: il futuro del tennis campano potrebbe davvero passare da casa Osti.