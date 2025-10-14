Altro colpo di Gianpiero Zinzi: il capo della Lega Sannita, Luigi Barone, nuovo presidente di Eutalia spa

Si tratta di una importante società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze che svolge un ruolo strategico nel supporto tecnico e operativo alle amministrazioni

CASERTA – “È di pochi giorni fa la nomina di Luigi Barone alla guida di Eutalia, società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze che svolge un ruolo strategico nel supporto tecnico e operativo alle amministrazioni pubbliche su programmazione, fondi europei e politiche di coesione. Ne sono molto felice perché, conoscendo la sua capacità di costruire relazioni solide tra territori e istituzioni, sono certo che saprà essere di grande supporto in particolare ai comuni della regione Campania.” Così Gianpiero Zinzi deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania.