Altro colpo di Gianpiero Zinzi: il capo della Lega Sannita, Luigi Barone, nuovo presidente di Eutalia spa

14 Ottobre 2025 - 18:40

Si tratta di una importante società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze che svolge un ruolo strategico nel supporto tecnico e operativo alle amministrazioni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP
CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA “È di pochi giorni fa la nomina di Luigi Barone alla guida di Eutalia, società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze che svolge un ruolo strategico nel supporto tecnico e operativo alle amministrazioni pubbliche su programmazione, fondi europei e politiche di coesione. Ne sono molto felice perché, conoscendo la sua capacità di costruire relazioni solide tra territori e istituzioni, sono certo che saprà essere di grande supporto in particolare ai comuni della regione Campania.” Così Gianpiero Zinzi deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania.  

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino