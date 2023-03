Anche MADDALONI piange la mamma 30enne Martina Persico, cognata del consigliere regionale Enzo Santangelo, tragicamente scomparsa

La ragazza, che lascia un bimbo di sette anni, è la seconda vittima del pauroso incidente stradale, avvenuti all’alba di oggi tra il Centro direzionale di Napoli e Cercola. Nella stessa circostanza è morto anche il ragazzo 26enne di Cervino, di cui abbiamo già scritto in un altro articolo, mentre altre 4 persone versano in condizioni molto gravi

MADDALONI (g.g.) – Martina Persico era una splendida ragazza di trent’anni. Viaggiava stamattina all’alba lungo la Statale 162 del Centro direzionale, verso Cercola.

Destini incrociati, che il Destino ha voluto congiungere in un istante preciso: Martina Persico, di Massa Lubrense, è morta sul colpo, il suo quasi coetaneo, il 26enne Francesco Cataldo di Cervino qualche minuto dopo all’ospedale del Mare, dov’era arrivato in fin di vita dopo esser stato estratto dalla Citroen C4 che conduceva e dopo un corsa disperata quanto vana.

Palmare

la commozione delle comunità di Cervino, di quella di Massa Lubrense, ma anche di quella di Maddaloni, che si è stretta intorno a Enzo Santangelo, consigliere regionale, ma soprattutto persona buona, mite e seria.

Martina

Persico era sua cognata, la sorella della donna con cui Santangelo condivide un limpido sentimento da 15 anni. Martina era la sorella piccola e per questo sempre coccolata dalla sorella e dal cognato Enzo.

Il gravissimo incidente, come abbiamo scritto già in un altro articolo, ha coinvolto ben cinque auto in un’orrenda e letale carambola.

Martiba Petsico viaggiava a bordo di una Fiat 500 dal lato del passeggero. Alla guida c’era la sua amica, che ora versa in condizioni gravissime nell’ospedale Monaldi di Napoli.

Gli altri tre feriti, anch’essi in maniera molto seria, sono i conducenti delle altre tre auto coinvolte nel sinistro, su cui indagano i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Castello di Cisterna, accorsi in forze sul posto insieme a diverse ambulanze e ad altri mezzi di soccorso.

I corpi di Martina Persico e di Francesco Cataldo sono stati trasferiti nel reparto di medicina legale del Secondo Policlinico universitario di Napoli.

A Enzo Santangelo e alla sua compagna giungano i sensi del mio più profondo cordoglio, insieme a quelli di tutti i collaboratori di Casertace.