Ancora sangue sulle strade: violento incidente sulla Statale. Due feriti, uno è grave

MONDRAGONE – Mattinata di paura a Mondragone, dove un incidente ha coinvolto due motociclisti lungo la statale Domiziana. Per cause ancora in fase di accertamento, uno scooter e una moto si sono scontrati frontalmente, provocando la caduta dei conducenti.

Entrambi sono rimasti feriti nell’impatto, ma uno dei due ha riportato traumi particolarmente seri. Dopo l’arrivo dei soccorsi, è stato disposto il trasferimento urgente in ospedale tramite elisoccorso. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto.