Ancora violenza contro le donne. Ragazza casertana 22enne gravissima. Il fidanzato 24enne l’ha spinta facendola precipitare sugli scogli e poi in mare

CASERTA – Un 24enne incensurato di Napoli è stato arrestato in via Nisida per tentato omicidio dai carabinieri del nucleo Radiomobile del capoluogo campano. Il giovane, la scorsa notte, ha spintonato un’amica 22enne di Caserta durante una discussione. La giovane è caduta sugli scogli ed è poi finita in mare. I militari, insieme ad un equipaggio del 118, allertati dai presenti, avevano appena terminato un altro intervento poco distante e hanno immediatamente soccorso la donna che è ora ricoverata presso il Secondo Policlinico di Napoli in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il 24enne è stato condotto in carcere, in attesa di giudizio.