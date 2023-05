Anna Frank con la maglia del Napoli, il folle striscione a MONDRAGONE: filmati nelle mani della Digos

Il sindaco: “Mondragone non è questa, è ben altro!”

MONDRAGONE – “La stupenda ed ordinata festa di ieri per la vittoria matematica del Campionato di calcio di serie A da parte del Napoli è stata macchiata da un gesto ignobile da parte di sconsiderati che hanno utilizzato e strumentalizzato il volto di Anna Frank, vittima delle barbarie naziste durante la seconda guerra mondiale, al fine di deridere – in maniera assurda e spregevole – i tifosi napoletani“. Queste le parole di denuncia del sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, a seguito dello spregevole atto, nei giorni scorsi, dell’affissione di uno striscione con un’immagine di Anna Frank con la maglia del Napoli e uno striscione con la scritta “Tu sei napoletana, noi no!”

Il comunicato del sindaco continua con le parole: “Tale insensato gesto va condannato ‘senza se e senza ma’. Ho già provveduto – per quanto di mia competenza – ad attivare tutte le procedure amministrative del caso. Chiedo, altresì, a chiunque possa fornire elementi utili per l’individuazione dei responsabili di comunicarli alle Forze dell’Ordine. Dimostriamo di essere una Comunità responsabile e soprattutto civile. Io, in qualità di Primo cittadino, chiedo scusa alle vittime dell’Olocausto e ai tifosi tutti. Mondragone non è questa, è ben altro!”

Gli uomini della Digos, cui sono affidate le indagini, si sarebbero già recati presso alcune attività commerciali presenti in zona per acquisire i frame delle telecamere che potrebbero dare una svolta all’inchiesta risalendo ai responsabili.