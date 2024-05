Anna muore a soli 5 anni dopo un malore: la Procura apre un fascicolo d’ inchiesta

Il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella, però, ha già annunciato che, in quella occasione, sarà proclamato il lutto cittadino

GRAZZANISE/CAPUA – Aperto un fascicolo d’inchiesta sulla morte della piccola Anna Sellitto, di soli 5 anni deceduta nella serata di mercoledì 1 maggio.

La famiglia della bambina si era recata a cenare sushi in un ristorante. Poi si sono sposati in una pasticceria di Santa Maria Capua Vetere per mangiare un dolce. Fatto rientro a casa, a Grazzanise, verso mezzanotte, la piccola si è sentita male.

Allertati i soccorsi per mancata disponibilità di un ambulanza al papà, Domenico Sellitto, dipendente presso l’archivio ospedaliero, originario di Santa Maria La Fossa, è stato consigliato di recarsi al PSAUT di Capua.

La corsa disperata di papà Domenico e di mamma Raffaella, con la loro piccola stretta tra le braccia verso il presidio capuano si è rivelata, purtroppo, vana.

Nonostante l‘intervento immediato di un’infermiera che ha rianimato la piccola per ben 45 minuti il cuoricino di Anna ha smesso di battere.

Alla luce di quanto accaduto e dalle risultanze raccolte dai carabinieri della Compagnia di Capua, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto una inchiesta per fare luce sulla morte della piccola per determinarne le cause ed, eventualmente, accertare eventuali responsabilità. La bimba, affetta da una patologia cardiaca, era stata sottoposta già nel 2020 a un intervento chirurgico.

La salma della piccola è stata sequestrata e trasportata all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove, nei prossimi giorni, sarà effettuata l’autopsia, che fornirà indicazioni più precise sul decesso.

Il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella, però, ha già annunciato che, in quella occasione, sarà proclamato il lutto cittadino.