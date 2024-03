Anziana sola in casa chiede aiuto ai carabinieri per il marito disabile

La donna non riusciva a spostare l’uomo dalla sedia a rotelle.

AVERSA. Erano da poco passate le 21.00 di ieri sera quando una 75enne, in casa con il marito disabile, ha chiesto aiuto ai carabinieri.

L’anziana donna, stremata dagli inutili tentativi di aiutare il marito, anch’egli 75enne, a spostarsi dalla sedia a rotelle per trovare sollievo in una seduta più comoda, sulla poltrona di casa, si è sentita sopraffatta dallo sconforto quando in più occasioni l’uomo è caduto sul pavimento.

Trovatasi nell’impossibilità di chiamare parenti e vicini, e nella considerazione che il loro unico figlio si trova al momento in Svizzera per lavoro, ha deciso di comporre il numero di emergenza “112” e di chiedere aiuto ai carabinieri.

La richiesta di assistenza dell’anziana è stata subito accolta dall’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Aversa che, in pochi minuti, ha fatto sopraggiungere presso l’abitazione della coppia una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I militari dell’Arma, dopo essersi accertati che gli anziani non avevano bisogno di cure mediche, hanno subito fornito l’aiuto necessario e tenuto loro compagnia, compiendo così un piccolo gesto di grande importanza e confermando la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri ai cittadini, nei momenti sia di piccola che di grande difficoltà.