Anziani nel mirino dei finti carabinieri, il Comune lancia l’allarme: occhio alla truffa

RIARDO – Nella giornata di oggi, il Comune di Riardo ha diramato un avviso urgente alla cittadinanza a seguito di alcune segnalazioni riguardanti tentativi di truffa telefonica ai danni di cittadini anziani.

Secondo quanto riportato, alcuni residenti avrebbero ricevuto telefonate da individui che si sono falsamente qualificati come carabinieri della stazione di Pietramelara. In alcuni casi, gli interlocutori hanno invitato le persone contattate a recarsi in caserma, aggiungendo che sarebbero passati a prenderle direttamente a casa.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini – in particolare gli anziani – alla massima prudenza: non bisogna fidarsi di queste telefonate né tantomeno aprire la porta a sconosciuti. Ogni episodio sospetto deve essere immediatamente segnalato ai Carabinieri di Pietramelara al numero 0823 986002, oppure al numero unico di emergenza 112.