Anziano cade in strada e rimane ferito al volto, nella lunga attesa dell’Ambulanza scatta la solidarietà dei passanti.

IL PARADOSSO. Il 118 di Teano, distante pochi metri, era impegnato su altra chiamata. Sul posto l’ambulanza di Sparanise.

TEANO (Red.Cro. teanoce.it – [email protected]) – Anziano cade rovinosamente sull’asfalto, procurandosi un trauma e una vistosa tumefazione al volto. Soccorsa dai residenti del quartiere, nella lunga attesa dell’ambulanza. Il fatto è accaduto la mattina del 5 giugno 2025 poco dopo le 10, lungo viale Italia a Teano. Chi stava sul posto racconta che la persona anziana è stata soccorsa immediatamente dai residenti, dai passanti e dai vigili urbani, e che l’ambulanza è arrivata dopo un tempo che è parso eterno, circa 40 minuti.

Per una sfortunata coincidenza, infatti, anche se l’infortunio è avvenuto a soli venti metri dalla sede locale del 118 di piazza Aldo Moro a Teano, mezzi e personale risultavano già impegnati per un’altra chiamata. Così la centrale operativa si sarà vista costretta a controllare il pannello delle disponibilità e dirottare sul posto l’ambulanza libera più vicina a Teano: quella di Sparanise.

Nonostante l’attesa per l’arrivo dell’ambulanza, la vera protagonista della mattinata è stata la straordinaria solidarietà dei residenti di viale Itala e del vicino borgo Sant’Antonio Abate. Senza esitazione, i cittadini si sono immediatamente prodigati per la persona ferita. Con prontezza e senso civico, si sono assicurati delle sue condizioni, offrendo conforto e, premurosamente, un ombrello per proteggerlo dai raggi del sole cocente in attesa dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti anche i Vigili Urbani di Teano. Con professionalità e celerità, hanno gestito il flusso stradale, posizionando la vettura di servizio a protezione del cittadino in difficoltà e allertando telefonicamente il servizio di emergenza. L’episodio, pur evidenziando una criticità nel sistema di emergenza locale, ha messo in luce il cuore grande della comunità teanese. La prontezza e l’altruismo dei residenti hanno dimostrato ancora una volta come la solidarietà cittadina possa fare la differenza nei momenti di bisogno, trasformando una situazione di potenziale disagio in un esempio di vicinanza umana.