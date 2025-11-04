APPALTI & MAZZETTE. Revocata la misura interdittiva: il rettore Garofalo torna alla guida dell’Università Parthenope

Al rettore era contestato il reato di turbata libertà degli incanti con l ‘accusa di aver pilotato un appalto triennale per le pulizie dal valore di circa 4milioni di euro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato la misura interdittiva disposta lo scorso 2 settembre, dal gip, nei confronti di Antonio Garofalo, 55 anni di Frignano, rettore dell’Università degli studi Parthenope

Al rettore, tra gli indagati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta sul sistema di assegnazione di appalti pubblici in cambio di tangenti e favori, imperniato, secondo gli inquirenti, sulla figura dell’ex consigliere regionale dell’Udeur Nicola Ferraro finito per questo in manette lo scorso 9 settembre, era contestato il reato di turbata libertà degli incanti con l ‘accusa di aver pilotato un appalto triennale per le pulizie dal valore di circa 4milioni di euro.

Con la decisione del Riesame Garofalo – difeso dall’avvocato Vincenzo Maiello – è stato reintegrato nel suo ruolo di rettore dell’università Parthenope