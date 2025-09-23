APPALTI, POLITICA E CAMORRA: Nicola Ferraro scarcerato dal Riesame

Accolte le tesi degli avvocati difensori

CASERTA – Decisione a sorpresa del Tribunale del Riesame di Napoli che ha totalmente accolto la richiesta degli avvocati difensori di Nicola Ferraro scarcerandolo e liberandolo totalmente da ogni vincolo cautelare. Per cui dopo che si è saltata l’accusa per camorra più grave sono saltate anche quelli di corruzione e le due turbative d’asta, quindi dunque pienamente accolte le tesi come dicevamo degli avvocati difensori Mario Griffo e Giuseppe Stellato.

Nicola Ferraro torna totalmente libero con ogni probabilità ciò accade perché il tribunale riesame non ha ritenuto esistenti gravi indizi di colpevolezza. Le motivazioni della decisione del Riesame dovrebbero essere quelle legate all’assenza di gravi indizia di colpevolezza