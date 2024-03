Appalti truccati al cimitero, condannato il vicesindaco e il consigliere comunale. Assolto politico e imprenditore casertano

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Si è concluso il processo di primo grado per un presunto giro di tangenti con cui la ditta dei Caterino si sarebbe assicurata i lavori per l’ampliamento del cimitero di Paestum.

I giudici hanno condannato a 2 anni e 2 mesi di reclusione l’ex vicesindaco Nicola Ragni e a 2 anni ed 8 mesi di reclusione l’ex consigliere comunale di maggioranza Roberto Ciuccio.

Sono stati assolti per non aver commesso il fatto gli imprenditori di San Cipriano d’Aversa Giacomo Caterino, ex consigliere provinciale di Caserta, il padre Paolo e la moglie, Rossella Marino.

Assoluzione anche per l’architetto Rodolfo Sabelli, responsabile tecnico comunale, e l’ingegnere Arturo Noviello di San Cipriano.