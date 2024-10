LE FOTO. Appartamento in fiamme a CASERTA. La famiglia era fuori per pranzo quando è divampato l’incendio

Attimi di paura nella città capoluogo

CASERTA – Nel primo pomeriggio di oggi, verso le ore 14:00, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Gabriele D’Annunzio nel Comune di Caserta, in seguito ad una richiesta di aiuto dei residenti nella zona per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco sono intervenuti procedendo allo spegnimento dell’incendio che, in un appartamento sito al secondo piano di un palazzo, aveva interessato già l’ingresso ed il salotto. Sul posto, a supporto della squadra, è intervenuta anche un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando e la squadra del distaccamento di Marcianise.

Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagasse anche agli altri appartamenti vicini. Fortunatamente nel momento in cui è scoppiato l’incendio l’appartamento era vuoto.