IL NOME. Appropriazioni indebita. ASSOLTO imprenditore dei trasporti maddalonese

Accolte in pieno le richieste dei suoi difensori

MADDALONI – Il Giudice del Tribunale Penale Sammaritano dott.ssa Sofia Sellitto ha mandato assolto Giovanni Ferraro, imprenditore maddalonese di 49 anni, impegnato nel campo dei trasporti e del facchinaggio in diverse zone e settori commerciali della Campania. Accolte in pieno le richieste dei suoi difensori gli avvocati Raffaele G. e Gaetano Crisileo. Ferraro rispondeva del reato di appropriazione indebita aggravata in quanto si sarebbe appropriato di un autocarro di un’altra ditta di trasporto e di facchinaggio facente capo a un imprenditore siciliano con cui collaborava da tempo e aveva rapporti di lavoro poi interrotti per motivi di conflitti d’interesse e non avrebbe piu’ restituito il mezzo al legittimo proprietario, sebbene numerose lettere d’invito – diffida dell’amministratrice della societa’ con le quali missive i legali rappresentanti della societa’ concorrente chiedevano la restituzione dell’automezzo che successivamente veniva sequestrato dalla Polstrada di Napoli sebbene l’autoveicolo non piu’ marciante ed era parcato nel cortile di alcuni familiari dell’imputato che ha visto, dopo tanti anni, mettere la parola fine a questa vicenda giudiziaria che lo ha colpito essendo lui noto nel settore della logistica e essendo persona completamente incensurata