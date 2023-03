Armati di coltello rapinano operaio: è caccia a due

La vittima si è subito recata in caserma a sporgere denuncia

MARCIANISE/GRICIGNANO D’AVERSA – Operaio inseguito e rapinato. E’ accaduto ad un dipendente di una ditta della zona industriale di Marcianise residente nell’agro aversano. Pedinato all’uscita dell’azienda fino a Gricignano d’Aversa. Appena l’uomo ha imboccato una strada periferica due malviventi, armati di coltello, gli hanno sbarrato la via intimandogli, con coltello alla gola, di consegnare il denaro. La vittima si è poi recata alla più vicina caserma per sporgere denuncia sui fatti accaduti. Indagini in corso per risalire ai responsabili